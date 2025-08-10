Талибы лишают женщин красоты и заработка

По данным издания, «в продолжение жестких ограничений в отношении женщин в афганской столице заблокирована работа сотен салонов красоты».

В Кабуле, столице Афганистана, талибы продолжают ужесточать ограничения в отношении женщин, массово закрывая женские салоны красоты. Об этом сообщает Tolo news.

Очевидцы сообщают, что талибы во время проверок зданий выявляют салоны красоты, уничтожают их либо конфискуют оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин.

До введения запрета в Кабуле насчитывалось около 60 тысяч женщин, занятых в салонах красоты, многие из которых являлись основными кормильцами своих семей.

Аналитики считают, что данный шаг является частью политики талибов, направленной на постепенное исключение женщин из общественной и экономической жизни страны.

«Государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для присутствия и деятельности женщин», — подчеркивает Tolo news.