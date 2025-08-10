Ливни и грозы обрушатся на Баку

Завтра, 11 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня в некоторых местах ожидаются периодические дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем 29-32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди, грозы, кое-где вероятны кратковременные локальные ливни и град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 32-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.