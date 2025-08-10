USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Ливни и грозы обрушатся на Баку

12:18

Завтра, 11 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня в некоторых местах ожидаются периодические дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем 29-32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди, грозы, кое-где вероятны кратковременные локальные ливни и град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 32-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
01:34
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
08:54
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю
01:14
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
11:38
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
02:52
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
9 августа 2025, 17:40
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30

