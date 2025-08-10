ВСУ отбросили россиян из Бессаловки

Силы обороны Украины освободили от российских войск населенный пункт Бессаловка Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российской армии населенный пункт Бессаловка Сумской области», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских военнослужащих.