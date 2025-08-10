USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки

12:42 149

Силы обороны Украины освободили от российских войск населенный пункт Бессаловка Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российской армии населенный пункт Бессаловка Сумской области», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских военнослужащих.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 150
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1213
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4456
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5587
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6746
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2261
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2528
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5841
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19078
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3691
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2122

ЭТО ВАЖНО

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 150
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1213
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4456
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5587
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6746
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2261
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2528
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5841
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19078
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3691
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться