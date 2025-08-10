МЧС разъяснило гражданам меры пожарной безопасности в Карабахе

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает разъяснительную работу с гражданами по вопросам пожарной безопасности на всей территории страны, включая освобожденные районы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках этой деятельности сотрудники Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами находящимися на освобожденных территориях.

Разъяснительные мероприятия прошли в городах Шуша и Ханкенди, а также в Агдамском, Джебраильском и Лачинском районах. Особое внимание уделялось гражданам, занятым на строительных, реконструкционных и восстановительных работах, а также тем, кто посещает леса, открытые территории и сельскохозяйственные угодья для отдыха или предпринимательской деятельности. Всем были подробно доведены до сведения правила и меры пожарной безопасности.

МЧС вновь обратилось к населению с призывом строго соблюдать установленные требования пожарной безопасности, чтобы предотвратить возгорания и обеспечить безопасность на освобожденных территориях.