Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

МЧС разъяснило гражданам меры пожарной безопасности в Карабахе

12:55 401

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает разъяснительную работу с гражданами по вопросам пожарной безопасности на всей территории страны, включая освобожденные районы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках этой деятельности сотрудники Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами находящимися на освобожденных территориях.

Разъяснительные мероприятия прошли в городах Шуша и Ханкенди, а также в Агдамском, Джебраильском и Лачинском районах. Особое внимание уделялось гражданам, занятым на строительных, реконструкционных и восстановительных работах, а также тем, кто посещает леса, открытые территории и сельскохозяйственные угодья для отдыха или предпринимательской деятельности. Всем были подробно доведены до сведения правила и меры пожарной безопасности.

МЧС вновь обратилось к населению с призывом строго соблюдать установленные требования пожарной безопасности, чтобы предотвратить возгорания и обеспечить безопасность на освобожденных территориях.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 456
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 2509
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 2855
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 5033
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19730
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 1200
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14 2924
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 2155
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 2167
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4890
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 7185

