Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию

Совсем недавно, в конце июля, президент России Владимир Путин был близок к тому, чтобы «потерять» доверие президента США Дональда Трампа — единственного западного лидера, который, возможно, был готов помочь ему добиться своих целей в Украине и разрушить систему европейской безопасности. Об этом пишет The New York Times.

Согласно материалу, после месяцев попыток убедить Путина прекратить войну Трамп устал от бесплодных звонков и переговоров, начав выдвигать ультиматумы. Еще более тревожным для Путина стало то, что Трамп, несмотря на конфликт в Овальном кабинете в начале года, наладил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Не было ясно, сможет ли или захочет ли Трамп выполнить свои угрозы ввести жесткие тарифы против стран, покупающих российскую нефть, и как такие меры реально повлияют на Москву. Но срок, который Трамп дал Путину для прекращения войны, стремительно приближался, предвещая новый раскол между Белым домом и Кремлем», — отмечает издание.

Несмотря на прежние отказы российских чиновников вести переговоры по территориальным вопросам, на последней встрече в Кремле Путин оставил у спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа впечатление, что Россия готова обсуждать территориальные сделки.

«Мы кое-что получим обратно, а кое-что поменяем местами. Будет обмен территориями на благо обеих сторон», — заявил Трамп после встречи Уиткоффа и Путина.

Журналисты подчеркивают, что, говоря на языке, понятном Трампу — «языке недвижимости» — Путин добился своего, то есть, личной встречи с лидером США без участия Зеленского, чтобы изложить свои аргументы и заключить сделку.

«Это была очень хорошая неделя для Путина. Он вывел себя из позиции серьезной уязвимости. Он перевел весь процесс в русло, которое более или менее полностью отвечает его интересам», — отметил профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин. Тем временем напряженность между Вашингтоном и Киевом вновь обострилась.

После заявлений Трампа Владимир Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет «отдавать земли». Изначально американский лидер сообщил европейским чиновникам, что встреча с Путиным будет сопровождаться трехсторонним саммитом с участием Зеленского, однако Кремль быстро опроверг эти обещания. Несмотря на это, Белый дом продолжил подготовку к саммиту на Аляске.

Многие аналитики сомневаются, что Путин действительно готов завершить войну лишь «земельной сделкой». Он ясно дал понять, что требует официальных гарантий того, что Украина не вступит в НАТО или другие западные военные союзы, не разместит на своей территории западные войска и не сможет развивать военный потенциал, угрожающий России.

По некоторым сценариям, которые Путин может представить на Аляске, предполагается «выгодная сделка» с Трампом, навязанная Украине, либо отказ Зеленского принять такую сделку, что приведет к прекращению американской поддержки Киева.

Третий вариант предусматривает продолжение войны еще на 12–18 месяцев с расчетом, что Украина исчерпает свои ресурсы раньше, чем Россия.

Путин понимает, что Трамп может предложить то, на что другие американские лидеры не решились бы, и это поможет России расколоть Украину и ослабить западный альянс.

«Если удастся добиться признания Трампом российских претензий на большую часть захваченных территорий, понимая, что украинцы и европейцы с этим не согласятся, это в долгосрочной перспективе вобьет клин между США и Европой», — заявил Грин.

Однако, как отмечает издание, Путин не прекратит войну, если это будет означать признание суверенной Украины с сильной армией, союзной Западу и способной производить собственное вооружение.

Аналитик Германского совета по международным отношениям Стефан Мейстер подчеркнул, что на саммит лидеры идут с разными целями: Трамп хочет закончить войну, а Путин — стратегически переориентировать Россию.

«Для Путина это про гораздо большие цели — его наследие и будущее России после этой войны. Это формирует готовность нести большие издержки», — отметил Мейстер. По его словам, для Украины будет катастрофой, если Зеленский не окажется «в комнате» во время переговоров.