Взрыв мины на пляже в Украине: есть жертвы

В воскресенье, 11 августа, на пляже под Одессой в море прогремели два взрыва, в результате которых погибли трое отдыхающих.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительным данным, взрывы произошли примерно в 50 метрах от берега.
По информации полиции, во время купания в результате детонации неизвестных предметов погибли трое человек — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.
