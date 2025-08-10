USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Взрыв мины на пляже в Украине: есть жертвы

видео; обновлено 14:31
14:31 1865

В воскресенье, 11 августа, на пляже под Одессой в море прогремели два взрыва, в результате которых погибли трое отдыхающих.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, взрывы произошли примерно в 50 метрах от берега.

По информации полиции, во время купания в результате детонации неизвестных предметов погибли трое человек — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

*** 13:26

В Затоке Одесской области Украины прямо возле берега на пляже взорвалась мина.

Об этом сообщают украинские паблики.

По информации Telegram-каналов, в результате взрыва погибли несколько человек. На данный момент количество погибших уточняется.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 457
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 2511
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 2855
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 5035
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19730
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 1201
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14 2929
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 2159
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 2169
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4890
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 7187

