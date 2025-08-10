Взрыв мины на пляже в Украине: есть жертвы

В воскресенье, 11 августа, на пляже под Одессой в море прогремели два взрыва, в результате которых погибли трое отдыхающих.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, взрывы произошли примерно в 50 метрах от берега.

По информации полиции, во время купания в результате детонации неизвестных предметов погибли трое человек — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.