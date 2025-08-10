В Китае задержали высокопоставленного дипломата

Главу международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао, который курирует отношения с зарубежными политическими силами, задержали для допроса в конце июля — после возвращения в Пекин из зарубежной рабочей поездки, сообщили The Wall Street Journal источники.

Установить причину задержания 61-летнего высокопоставленного китайского дипломата, как и связаться с ним, изданию не удалось. МИД Китая, Международный отдел ЦК и Центральная комиссия по проверке дисциплины партии (главный внутренний надзорный орган) не ответили на запросы о комментариях.

Согласно официальным сообщениям, последними публичными выступлениями Лю были визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир.

По словам людей, близких к внешнеполитическому истеблишменту Китая, его отсутствие может подорвать дипломатический опыт Пекина. Лю считался потенциальным кандидатом на пост министра иностранных дел Китая после отставки Цинь Гана в 2023 году на фоне сообщений о его исчезновении. Его сменил нынешний глава МИД Китая Ван И.

Год спустя The Washington Post сообщила, что Цинь жив и работает (по крайней мере, на бумаге) в World Affairs Press, государственном издательстве, связанном с китайским МИДом. WSJ отмечает, что исчезновение Лю — первый подобный случай с высокопоставленным китайским дипломатом после истории с Цинем.