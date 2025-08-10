USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

В Китае задержали высокопоставленного дипломата

13:37 1199

Главу международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао, который курирует отношения с зарубежными политическими силами, задержали для допроса в конце июля — после возвращения в Пекин из зарубежной рабочей поездки, сообщили The Wall Street Journal источники.

Установить причину задержания 61-летнего высокопоставленного китайского дипломата, как и связаться с ним, изданию не удалось. МИД Китая, Международный отдел ЦК и Центральная комиссия по проверке дисциплины партии (главный внутренний надзорный орган) не ответили на запросы о комментариях.

Согласно официальным сообщениям, последними публичными выступлениями Лю были визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир.

По словам людей, близких к внешнеполитическому истеблишменту Китая, его отсутствие может подорвать дипломатический опыт Пекина. Лю считался потенциальным кандидатом на пост министра иностранных дел Китая после отставки Цинь Гана в 2023 году на фоне сообщений о его исчезновении. Его сменил нынешний глава МИД Китая Ван И.

Год спустя The Washington Post сообщила, что Цинь жив и работает (по крайней мере, на бумаге) в World Affairs Press, государственном издательстве, связанном с китайским МИДом. WSJ отмечает, что исчезновение Лю — первый подобный случай с высокопоставленным китайским дипломатом после истории с Цинем.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 460
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 2514
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 2855
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 5036
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19731
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 1203
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14 2931
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 2160
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 2169
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4890
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 7187

ЭТО ВАЖНО

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 460
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 2514
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 2855
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 5036
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19731
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 1203
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14 2931
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 2160
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 2169
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4890
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 7187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться