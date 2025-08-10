Кто о чем, а Россия о ядерной войне

«Снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на резко изменившиеся, не в их пользу, обстоятельства. Это тревожный знак», — подчеркнул он, добавив, что риск ядерного конфликта остается высоким.

Угроза глобального ядерного противостояния по-прежнему сохраняется, и ее уровень не снизился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам дипломата, в российско-американском диалоге начали появляться «ростки здравого смысла», которого не хватало в последние месяцы и годы.

Рябков также подтвердил, что Россия приняла решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, этот шаг призван «остудить слишком разгоряченные головы» в некоторых странах НАТО.

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейцы. Мы должны и такими способами реагировать на угрозы», — отметил он.

Замминистра добавил, что американские ракетные системы все чаще появляются в регионах, где это напрямую затрагивает безопасность России.