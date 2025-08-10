USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Кто о чем, а Россия о ядерной войне

13:59 1203

Угроза глобального ядерного противостояния по-прежнему сохраняется, и ее уровень не снизился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на резко изменившиеся, не в их пользу, обстоятельства. Это тревожный знак», — подчеркнул он, добавив, что риск ядерного конфликта остается высоким.

По словам дипломата, в российско-американском диалоге начали появляться «ростки здравого смысла», которого не хватало в последние месяцы и годы.

Рябков также подтвердил, что Россия приняла решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, этот шаг призван «остудить слишком разгоряченные головы» в некоторых странах НАТО.

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейцы. Мы должны и такими способами реагировать на угрозы», — отметил он.

Замминистра добавил, что американские ракетные системы все чаще появляются в регионах, где это напрямую затрагивает безопасность России.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 462
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 2514
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 2855
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 5038
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19731
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 1204
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14 2933
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 2162
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 2169
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4890
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 7188

