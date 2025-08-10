Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре

На подписанное соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США МИД Ирана ответил двойственно. Дескать, с одной стороны, «мир и стабильность в Кавказском регионе отвечают интересам всех стран региона. Исламская Республика Иран, приветствуя завершение работы над текстом мирного соглашения двумя странами, считает это событие важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе». Но с другой стороны, Тегеран «выражает обеспокоенность негативными последствиями любого иностранного вмешательства в любой форме и виде, особенно вблизи общих границ». То есть – в лучших традициях дипломатии – все это в целом хорошо, но есть у нас опасения.

Впрочем, подобная, с позволения сказать, вялая двусмысленность продержалась недолго. Буквально через несколько часов свое слово по данной теме сказала «старая иранская гвардия» в лице главы иранской дипломатии при президентах Али Хаменеи и Рафсанджани, а ныне старшего советника Рахбара по международным делам Али Акбара Велаяти. Который, нужно отметить, публично выступает редко, но весьма «метко». Он, в частности, заявил: «Разве Южный Кавказ — бесхозный регион, который Трамп готов сдать в аренду? Исламская Республика, с Россией или без нее, предотвратит строительство американского коридора на Кавказе. Этот коридор угрожает безопасности региона и меняет его геополитическую карту». Ну и без того, что специалисты по Ирану называют «персидской поэзией», само собой, не обошлось: «Южный Кавказ станет не коридором Трампа, а кладбищем наемников Трампа. Мы не позволим НАТО встать между Россией и Ираном, как гадюка». Что ж, вполне красноречивое сравнение: коли уж завелась в регионе «гадюка», то отпугнуть ее может только громкое шипение иранской «кобры», гневной и раздраженной донельзя. Что, впрочем, вполне объяснимо. Долгое время в конфликте между Азербайджаном и Арменией иранцы дуэтом с Москвой выступали в качестве модераторов и громко твердили об этом на каждом углу, подчеркивая свою «выдающуюся роль».

Ни к чему путному это для Баку и Еревана на привело, зато с каким пафосом это говорилось. И вдруг, буквально в одночасье, ирано-российское «модерирование» было отправлено на обочину международной политики. А мир сумел убедиться, что при наличии политической воли этот застарелый, как давняя рана, конфликт можно решить и без всякой заморозки, чем долгое время занимались Тегеран и Москва. Обидно? Разумеется. Урон для имиджа и удар по политической репутации? Само собой. Но дело не столько в престиже и репутации, к которым в Иране относятся столь трепетно, хотя и то, и другое давно уже, мягко говоря, под большим вопросом. Дело еще и в значительных экономических потерях, которые понесет Тегеран в случае реализации этого проекта. И удар именно с этой стороны для иранских элит, пожалуй, самый болезненный. Хотя, и это надо подчеркнуть отдельно, возможный иранский ущерб пока достаточно виртуален, проект еще в стадии подготовки, и речь пока идет о перспективах потерь. Но и это для Ирана выглядит настолько тревожным, что тут не коброй зашипишь, а раненым львом взвоешь. Так, Иран может лишиться 20–30% транзитных грузов, направляемых в Армению, Азербайджан и Центральную Азию, включая турецкие товары и казахстанскую сельхозпродукцию. Кроме того, коридор укрепит позиции Турции как энергетического хаба, позволяя ей поставлять ресурсы, идущие через Каспий в Европу через Азербайджан и Грузию. Кроме того, «коридор Трампа», в случае его реализации, сокращает спрос на иранские железные дороги и порты, тот же Бендер-Аббас, и обрушивает инвестиционную привлекательность проектов вроде «Север - Юг».