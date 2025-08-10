Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН

Об этом сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на анонимный источник.

Палестинское руководство всерьез рассматривает возможность преобразования Палестинской автономии в государство и планирует в одностороннем порядке объявить об этом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

По словам источника газеты, рассматривается вариант, при котором президент Махмуд Аббас сделает соответствующее заявление в ходе конференции Генассамблеи.

Перед этим, как ожидается, он выступит с конституционным заявлением, определит точную дату выборов в Палестинский национальный совет, а также обозначит границы, характер, содержание и основы будущего государства до принятия палестинской Конституции. Не исключается, что об этом будет объявлено еще до проведения выборов, которые намечены на конец 2025 года.

В Израиле на эти планы отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив о необходимости немедленного роспуска Палестинской администрации.

«Я обращусь к премьер-министру с просьбой представить на следующем заседании кабинета министров оперативные меры по ликвидации Палестинской администрации. Это должно стать ответом на фантазии террориста Махмуда Аббаса о палестинском государстве — уничтожение террористической власти, которой он руководит», — заявил министр.