Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН

арабские сми
14:48

Палестинское руководство всерьез рассматривает возможность преобразования Палестинской автономии в государство и планирует в одностороннем порядке объявить об этом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

Об этом сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на анонимный источник.

По словам источника газеты, рассматривается вариант, при котором президент Махмуд Аббас сделает соответствующее заявление в ходе конференции Генассамблеи.

Перед этим, как ожидается, он выступит с конституционным заявлением, определит точную дату выборов в Палестинский национальный совет, а также обозначит границы, характер, содержание и основы будущего государства до принятия палестинской Конституции. Не исключается, что об этом будет объявлено еще до проведения выборов, которые намечены на конец 2025 года.

В Израиле на эти планы отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив о необходимости немедленного роспуска Палестинской администрации.

«Я обращусь к премьер-министру с просьбой представить на следующем заседании кабинета министров оперативные меры по ликвидации Палестинской администрации. Это должно стать ответом на фантазии террориста Махмуда Аббаса о палестинском государстве — уничтожение террористической власти, которой он руководит», — заявил министр.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
13:14
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54

