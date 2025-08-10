USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Папа Римский приветствовал мир между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Лев XIV в ходе традиционной воскресной проповеди приветствовал подписание Азербайджаном и Арменией декларации о мире.

Трансляцию выступления понтифика вел на YouTube-канале Vatican News.

«Продолжим молиться за окончание войн. <…> Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе», — сказал Папа. Он напомнил об ответственности за решения, которые должны учитывать интересы народов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.

Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию
Почти проиграв Трампу, Путин изменил тактику и укрепил позицию The New York Times
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
