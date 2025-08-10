Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

USD 1.7000
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 августа позвонил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены недавний визит Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, в том числе в Карабах, и состоявшиеся в этих рамках обсуждения.

Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов коснулись развития дружественных и братских отношений между нашими странами.

Во время телефонного разговора было отмечено значение проведенной в туркменском городе Аваза третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Глава азербайджанского государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешной организацией этого мероприятия.

Было затронуто значение документов, подписанных в ходе визита президента Ильхама Алиева в США, в частности, Декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив особую роль президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что беспрепятственное транспортное сообщение, которое послужит установлению связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, будет способствовать процветанию всего региона.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с достижением исторических договоренностей.

Президент Ильхам Алиев просил передать его приветствия президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Гурбангулы Бердымухамедов также передал главе азербайджанского государства приветствия и поздравления президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о будущих контактах.

