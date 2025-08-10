Россия может потребовать «демилитаризации» Украины до Днепра

Россия может выдвинуть требование о полной «демилитаризации» украинских территорий к востоку от Днепра в рамках возможных мирных переговоров. Об этом пишет немецкое издание WELT.

Эксперты полагают, что процесс урегулирования войны может затянуться на месяцы, а возможно, и на годы, учитывая принципиальные разногласия сторон.

Публикация WELT вышла на фоне активизации дипломатических усилий по разрешению кризиса. Авторы пишут, что реализация такого сценария фактически лишит Украину возможности вести боевые действия на ключевых территориях.

Параллельно администрация президента Украины Владимира Зеленского распространила совместное заявление лидеров Европейского союза и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором содержится призыв к прекращению огня.

В документе также подчеркивается необходимость продолжения военной и финансовой поддержки Украины.