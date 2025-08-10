USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Россия может потребовать «демилитаризации» Украины до Днепра

15:18 1534

Россия может выдвинуть требование о полной «демилитаризации» украинских территорий к востоку от Днепра в рамках возможных мирных переговоров. Об этом пишет немецкое издание WELT.

Эксперты полагают, что процесс урегулирования войны может затянуться на месяцы, а возможно, и на годы, учитывая принципиальные разногласия сторон.

Публикация WELT вышла на фоне активизации дипломатических усилий по разрешению кризиса. Авторы пишут, что реализация такого сценария фактически лишит Украину возможности вести боевые действия на ключевых территориях.

Параллельно администрация президента Украины Владимира Зеленского распространила совместное заявление лидеров Европейского союза и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором содержится призыв к прекращению огня.

В документе также подчеркивается необходимость продолжения военной и финансовой поддержки Украины.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2550
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4749
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6722
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2010
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1652
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1717
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3706
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3031
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6737
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20268
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2547

