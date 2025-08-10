ХАМАС о перемирии в Газе

«Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда. Без сомнений, посредники — братья в Катаре и Египте — не остановились вопреки провалу, вызванному действиями Израиля и США. Их усилия продолжаются, но к настоящему моменту не было достигнуто каких-либо ощутимых результатов этих усилий. Нас официально не уведомляли о каких-либо результатах», — сказал Хамдан.

Говоря о возможности заключения всеобъемлющей сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа, он уточнил, что ХАМАС больше года назад представил предложение, которое предполагало прекращение агрессии Израиля, полный вывод израильских войск, открытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе сектора, восстановление Газы и обмен заложников на палестинских заключенных. По словам Хамдана, Израиль отказался от этого, предложив поэтапную сделку, которую позже и нарушил. Член политбюро ХАМАС заверил, что движение положительно воспримет предложение о всеобъемлющем урегулировании в секторе Газа, если оно будет содержать указанные условия.