Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Британия готовит санкции против Израиля

15:44

Власти Соединенного Королевства разрабатывают новые санкции против Израиля на случай, если еврейское государство пойдет на полную оккупацию сектора Газа. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По информации издания, ряду британских министерств поручено продумать «основательные» рестрикции на случай подобных действий Израиля. Так, Минобороны рассматривает возможность запретить израильским военным принимать участие в учебных курсах на территории Великобритании.

Параллельно, говорится в статье, британский МИД «проводит анализ различных возможных санкций», которые покажут правительству Биньямина Нетаньяху неприемлемость оккупации Газы. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера не стали комментировать эту информацию.

В июне Лондон ввел санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Кроме того, Великобритания заморозила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле.

