Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном

16:00 1654

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что содержание документа в целом будет известно общественности 11 августа.

«Как мы и договорились с азербайджанской стороной, 11 августа будет опубликован текст парафированного соглашения. По здравой логике, с этого момента все спекуляции должны прекратиться», — подчеркнул Мирзоян.

Он также охарактеризовал состоявшееся в Белом доме событие как историческое, прежде всего в контексте парафирования Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. По его словам, это стало ключевым этапом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

«Парафирование и последовавшие устные публичные заявления свидетельствуют о том, что мир, в смысле отсутствия эскалации на границе, уже установлен, и, по сути, начинается этап институционализации мира», — отметил министр.

Кроме того, Мирзоян отметил важность снятия блокады и возобновления работы инфраструктуры, подчеркнув, что завершился лишь принципиальный этап переговоров об общих принципах работы инфраструктуры. «Предстоит огромная работа по уточнению и согласованию более конкретных условий и технических решений», — добавил он.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2557
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4753
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6723
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2018
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1655
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1717
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3708
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3031
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6742
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20270
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2548

