Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном

«Как мы и договорились с азербайджанской стороной, 11 августа будет опубликован текст парафированного соглашения. По здравой логике, с этого момента все спекуляции должны прекратиться», — подчеркнул Мирзоян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что содержание документа в целом будет известно общественности 11 августа.

Он также охарактеризовал состоявшееся в Белом доме событие как историческое, прежде всего в контексте парафирования Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. По его словам, это стало ключевым этапом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

«Парафирование и последовавшие устные публичные заявления свидетельствуют о том, что мир, в смысле отсутствия эскалации на границе, уже установлен, и, по сути, начинается этап институционализации мира», — отметил министр.

Кроме того, Мирзоян отметил важность снятия блокады и возобновления работы инфраструктуры, подчеркнув, что завершился лишь принципиальный этап переговоров об общих принципах работы инфраструктуры. «Предстоит огромная работа по уточнению и согласованию более конкретных условий и технических решений», — добавил он.