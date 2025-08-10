Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, комментируя публикацию о смерти палестинского футболиста на странице УЕФА в соцсети Х, предложил подробнее рассказать об обстоятельствах его гибели.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) 6 августа сообщила, что бывший игрок сборной Сулейман Аль-Обейд погиб на юге Газы «после израильской атаки», когда ожидал гуманитарной помощи с другими людьми. Экс-футболисту был 41 год, он провел 24 матча за сборную. PFA отметила, что Аль-Обейда называли «Пеле палестинского футбола» и «палестинским Анри».

В сообщении УЕФА говорилось, что Аль-Обейд был «талантом, который дал надежду бесчисленному числу детей даже в самые темные времена». Обстоятельства смерти палестинца в посте УЕФА не упоминались.

Аль-Обейд на клубном уровне играл за палестинские команды. В PFA его назвали 321-м погибшим представителем палестинского футбола с октября 2023 года.

В секторе Газа системой доставки и распределения гуманитарной помощи занимается поддерживаемый Израилем и США Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Фонд не координирует свою деятельность с международными гуманитарными структурами, что вызвало критику со стороны ООН и других организаций.