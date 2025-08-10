Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR, и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, и подчеркнули уверенность, что это никоим образом не приведет к приостановлению сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Украиной», - подчеркивается в сообщении.

Зеленский также поздравил главу государства с успехами, достигнутыми в мирной повестке между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и подчеркнул, что эта встреча носит исторический характер.