USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR

16:14 2561

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR, и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, и подчеркнули уверенность, что это никоим образом не приведет к приостановлению сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Украиной», - подчеркивается в сообщении.

Зеленский также поздравил главу государства с успехами, достигнутыми в мирной повестке между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и подчеркнул, что эта встреча носит исторический характер.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2562
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4759
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6726
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2025
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1658
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1718
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3710
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3032
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6744
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20271
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2550

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2562
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4759
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6726
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2025
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1658
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1718
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3710
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3032
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6744
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20271
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться