Токаев предложил Астану как площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Парафирование в Вашингтоне текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» полностью соответствуют стратегическим интересам Баку и Еревана.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в воскресенье, 10 августа, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа», - следует из публикации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствует стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе.

Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе, подчеркнул президент.

Токаев подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Он отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – президента Ильхама Алиева. Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил коллегу за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Глава азербайджанского государства подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном.

Советник и пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил в Telegram-канале, что в понедельник, 11 августа, состоится телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

