USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Пассажирский паром столкнулся с несколькими судами в Турции

16:57 616

Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме после потери контроля капитаном, обошлось без пострадавших, передает в воскресенье телеканал A Haber.

«Инцидент произошел у входа в порт Чешме, когда отправлявшийся на остров Родос паром внезапно вышел из-под контроля капитана, предположительно, из-за выхода из строя двигателя. Паром смог остановиться после того, как столкнулся с несколькими судами под флагом Греции, пришвартованными у порта», - передает канал.

Пассажиры парома не пострадали, однако им пришлось провести на судне около двух часов в ожидании помощи. В результате их эвакуировали с помощью буксиров. Начата оценка ущерба и проверка в связи с инцидентом.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2568
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4768
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6729
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2031
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1666
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3712
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6745
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2552

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2568
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4768
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6729
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2031
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1666
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3712
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6745
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться