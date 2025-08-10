USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Эмма Томпсон рассказала, как отказала Трампу в свидании

17:04 699

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала о случае, когда она однажды отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По ее словам, во время съемок фильма «Основные цвета», вышедшего в 1998 году, Трамп позвонил ей и пригласил на свидание.

«Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я ответила: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Актриса отметила, что именно в тот день было принято судебное решение о расторжении ее брака с актером Кеннетом Браном, и предположила, что у Трампа есть «люди, которые ищут подходящих партнеров» для него.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», - добавила Томпсон.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2573
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4771
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6729
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2034
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1666
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3712
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6747
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2553

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2573
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4771
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6729
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2034
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1666
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3712
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6747
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться