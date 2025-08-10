Эмма Томпсон рассказала, как отказала Трампу в свидании

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала о случае, когда она однажды отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По ее словам, во время съемок фильма «Основные цвета», вышедшего в 1998 году, Трамп позвонил ей и пригласил на свидание.

«Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я ответила: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Актриса отметила, что именно в тот день было принято судебное решение о расторжении ее брака с актером Кеннетом Браном, и предположила, что у Трампа есть «люди, которые ищут подходящих партнеров» для него.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», - добавила Томпсон.