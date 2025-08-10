Азербайджан и Пакистан намерены расширять сотрудничество

В воскресенье, 10 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан, проведенная в Лачине двусторонняя встреча, трехсторонняя встреча в формате Азербайджан - Турция - Пакистан, а также его участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Было затронуто значение документов, подписанных в ходе визита президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе, отмечена особая роль президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул важность достигнутых договоренностей и поздравил президента Ильхама Алиева.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двусторонних связей в экономической, энергетической, торговой и инвестиционной сферах.