USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Азербайджан и Пакистан намерены расширять сотрудничество

17:24 163

В воскресенье, 10 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан, проведенная в Лачине двусторонняя встреча, трехсторонняя встреча в формате Азербайджан - Турция - Пакистан, а также его участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Было затронуто значение документов, подписанных в ходе визита президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе, отмечена особая роль президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул важность достигнутых договоренностей и поздравил президента Ильхама Алиева.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двусторонних связей в экономической, энергетической, торговой и инвестиционной сферах.

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2574
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4772
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6730
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2036
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1667
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3713
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6747
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2554

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 2574
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий
14:24 4772
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6730
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 2036
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
Армяне завтра опубликуют текст соглашения с Азербайджаном
16:00 1667
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН
Махмуд Аббас объявит о палестинском государстве на Генассамблее ООН арабские сми
14:48 1722
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту
12:38 3713
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
02:37 3033
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина
Зеленский будет на Аляске в день встречи Трампа и Путина обновлено 14:11
14:11 6747
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 20275
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
Кто о чем, а Россия о ядерной войне
13:59 2554
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться