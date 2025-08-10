Россияне атакуют Херсон: три человека погибли

Российские войска продолжают атаковать с использованием БПЛА населенные пункты Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, как сообщил Прокудин в телеграм-канале, в результате удара по селу Станислав мужчина 1988 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также была атакована Качкаровка Миловской громады.

«Под российский удар попали трое мужчин. Один из местных жителей умер по дороге в больницу. Еще двое получили тяжелые травмы. В эти минуты медики борются за их жизни в реанимации», - написал Прокудин.

Еще один мирный житель погиб в Белозерской громаде. «Около 11:30 россияне атаковали с дрона 48-летнего мужчину в поселке Днепровское Белозерской громады. Он получил смертельные травмы», - сообщил глава ОВА.