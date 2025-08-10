USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Мерц ждет прорыва по Украине на встрече Путина и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на прорыв в урегулировании российско-украинской войны во время предстоящей 15 августа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Мы надеемся на прорыв 15 августа. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Он напомнил, что война между Россией и Украиной продолжается уже три с половиной года, и подчеркнул: «Пора положить ему конец».

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
