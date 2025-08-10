Мерц ждет прорыва по Украине на встрече Путина и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на прорыв в урегулировании российско-украинской войны во время предстоящей 15 августа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Мы надеемся на прорыв 15 августа. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Он напомнил, что война между Россией и Украиной продолжается уже три с половиной года, и подчеркнул: «Пора положить ему конец».