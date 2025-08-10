Немыслимое: Европа идет на Израиль

Германия приостановила продажу Израилю оружия, которое может быть использовано в Газе, сообщил Фридрих Мерц. Одновременно с этим норвежский суверенный фонд благосостояния заявил о возможности изъятия инвестиций, сделанных в оборонную промышленность Израиля. Европейская общественность, в первую очередь леваки и радикалы, все те, кого в ХАМАС считают «полезными идиотами», беременна пропалестинскими симпатиями. Протестующих оказалось неожиданно много, из разных социальных страт, что стало неприятной неожиданностью для европейского политического истеблишмента с его трепетным отношением к колебаниям настроений электората. Поэтому он вынужден реагировать. И на наших глазах происходит ранее немыслимое – Евросоюз, всегда без колебаний занимавший сторону Израиля в отношении его шагов в регионе, в первую очередь военных, впервые заявил о своем решительном несогласии с действиями еврейского государства в секторе Газа. И начал примерять на Иерусалим возможность экономических санкций, пусть и некритических, но на перспективу – достаточно болезненных.

Шаг Фридриха Мерца и решение Осло – только первые ласточки для Иерусалима, которые должны заставить израильский истеблишмент - часть которого и без того находится в состоянии перманентного шока от того, как и куда в полном смысле этого слова «несет» кабинет Нетаньяху – задуматься о корректировке текущего курса. В действительности, эта часть израильского истеблишмента и без того давно задумалась, куда «несут скакуны» партию Нетаньяху. Но объяснять израильскому премьеру это бесполезно, хоть сотню весомых аргументов приводи – наличие «железной башки», как давно называют Нетаньяху и местные, и зарубежные эксперты, представляет опасность для воюющей страны, но он этого понимать никак не хочет, опьяненный частичными военными победами, которые так и не сумел монетизировать в победы политические. Не желая видеть важного – что чем дальше, тем меньше становится у него союзников в Европе, готовых безоговорочно его поддерживать. Ведь еще вчера тот же Фридрих Мерц говорил о праве Израиля на самооборону и повторял, что «разоружение ХАМАС имеет важное значение». Но даже его ставит в тупик политика Израиля в секторе Газа, а главное – так и не понятна конечная цель израильского премьера.

Что примечательно, после разрушительных атак ХАМАС 7 октября 2023 года Германия резко увеличила экспорт оружия в Израиль. В июне парламент Израиля заявил, что в период с 7 октября 2023 года по 13 мая 2025 года были выданы лицензии на экспорт военной техники в Израиль на сумму 485 млн евро, или примерно 564 миллиона долларов. Теперь этот подход подвергается ревизии. То же Осло до конца 2024 года наращивал инвестиции в военно-промышленный комплекс Израиля, доведя их до 2 миллиардов долларов и купив часть акций 65 оборонных компаний еврейского государства. Сейчас рассматривает вопрос о сокращении своего присутствия в этом портфеле. Откровенно говоря, учитывая рост протестных настроений в отношении действий Израиля против палестинцев, охвативший Европу и заставляющий европейских политиков как-то реагировать на эти настроения, Иерусалим от жестких шагов Евросоюза, в том числе, спасает традиционный «разброд и шатание», столь свойственный европейским политикам. «За» жесткие меры в отношении Израиля - Испания, Ирландия, Бельгия, Словения. Против, но за диалог вместо давления – та же Германия, Италия, Австрия, Чехия, Венгрия. В лагере «колеблющихся» - Франция, Нидерланды, скандинавские страны, делающие символические пропалестинские шаги, но блокирующие радикальные инициативы. Та же Норвегия – процесс изъятия инвестиций вроде как и озвучила, но до практической реализации как от Осло до Пекина пешком и спиной вперед. А какими могут быть жесткие шаги европейцев? Во-первых, разрыв соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, что ставит под угрозу 15 миллиардов евро израильского экспорта в Евросоюз.