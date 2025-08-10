USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна

18:10 1295

В Турции 11 августа состоится заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На заседании будут обсуждаться соглашения, достигнутые на исторической встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом 8 августа в Вашингтоне, а также следующие шаги, которые могут быть предприняты в направлении мира.

Также будет проведен обмен мнениями о последней ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

На повестке заседания правительства также будет борьба с терроризмом и лесными пожарами.

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 391
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2581
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6227
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1125
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2235
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1296
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4644
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6954
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4232

