Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна

На заседании будут обсуждаться соглашения, достигнутые на исторической встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом 8 августа в Вашингтоне, а также следующие шаги, которые могут быть предприняты в направлении мира.

Также будет проведен обмен мнениями о последней ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

На повестке заседания правительства также будет борьба с терроризмом и лесными пожарами.