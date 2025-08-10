USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев

Украина «не выгонит каждого россиянина», а Россия не захватит Киев, заявил известный своей проукраинской позицией сенатор Линдси Грэм в телеэфире.

«Я хочу быть с вами откровенным. Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не захватит Киев. В конце концов, произойдут определенные обмены территориями», - сказал Грэм.

Соединенные Штаты Америки намерены добиться прекращения войны в Украине, рассматривая вариант урегулирования конфликта на основе текущей линии соприкосновения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Мы прекращаем финансирование войны в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этого конфликта», — подчеркнул Вэнс. По его словам, предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом станут «значительным прорывом» для американской дипломатии.

Вэнс отметил, что Вашингтон находится в процессе согласования времени, когда Путин и президент Украины Владимир Зеленский смогут провести переговоры. Однако, по мнению вице-президента, встреча двух лидеров до переговоров с Трампом вряд ли будет продуктивной.

Хотя Дональд Трамп не уверен в успехе будущей встречи с Владимиром Путиным, он, по словам Вэнса, считает необходимым «попробовать» и дать дипломатии шанс.

«Мы попытаемся найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов, обе стороны, вероятно, будут недовольны», - сказал Вэнс.

По его словам, Трамп обдумывает введение пошлин против КНР за покупку российской нефти, но окончательное решение ещё не принято.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Уитакер также прокомментировал отказ Киева от территориальных уступок. «Обе стороны должны согласиться завершить конфликт», — заявил дипломат, подчеркнув, что мирное соглашение «могло бы спасти тысячи жизней».

По информации представителей американской администрации, обсуждаются варианты обмена территориями в рамках возможного договора. Конкретные детали таких предложений пока не разглашаются.

«Никакие большие куски или участки не будут просто отданы, если за них не боролись или не получили на поле боя», - добавил Уитакер.

