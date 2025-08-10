Нетаньяху готовит блицкриг

«Я рассчитываю довольно быстро завершить новый план наступления на Газу. Я не хочу затягивать войну, я хочу её завершить», — подчеркнул он, добавив, что наземная операция остаётся «лучшим способом закончить войну».

По словам главы правительства, Израиль впустил в Газу около 2 млн тонн гуманитарной помощи. «Я не знаю ни о какой другой армии, которая позволила бы пропустить такую помощь к гражданскому населению на вражеской территории. Если бы у нас была политика голодания, никто в Газе не выжил бы после двух лет войны. Но наша политика была полностью противоположной», — заявил Нетаньяху.

Он также сообщил, что Израиль откроет защищённые гуманитарные коридоры и новые пункты распределения помощи в Газе. При этом, по словам премьера, после завершения военной операции в секторе будет обеспечен «высший контроль за безопасностью» со стороны Израиля, а гражданское управление перейдёт к «мирной администрации, не принадлежащей Израилю».

Кабинет безопасности Израиля поручил Армии обороны Израиля ликвидировать два последних оплота движения ХАМАС — в городе Газа и в центральной части сектора.

Между тем, по данным СМИ, корпорация Microsoft начала внутреннее расследование по обвинениям в том, что подразделение 8200 Армии обороны Израиля использует облачную платформу Azure для хранения миллионов перехваченных разговоров палестинцев с целью определения целей для авиаударов по Газе.