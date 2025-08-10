USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Нетаньяху готовит блицкриг

обновлено 19:20
19:20 1126

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый план наступления на сектор Газа позволит завершить военный конфликт в кратчайшие сроки.

«Я рассчитываю довольно быстро завершить новый план наступления на Газу. Я не хочу затягивать войну, я хочу её завершить», — подчеркнул он, добавив, что наземная операция остаётся «лучшим способом закончить войну».

По словам главы правительства, Израиль впустил в Газу около 2 млн тонн гуманитарной помощи. «Я не знаю ни о какой другой армии, которая позволила бы пропустить такую помощь к гражданскому населению на вражеской территории. Если бы у нас была политика голодания, никто в Газе не выжил бы после двух лет войны. Но наша политика была полностью противоположной», — заявил Нетаньяху.

Он также сообщил, что Израиль откроет защищённые гуманитарные коридоры и новые пункты распределения помощи в Газе. При этом, по словам премьера, после завершения военной операции в секторе будет обеспечен «высший контроль за безопасностью» со стороны Израиля, а гражданское управление перейдёт к «мирной администрации, не принадлежащей Израилю».

Кабинет безопасности Израиля поручил Армии обороны Израиля ликвидировать два последних оплота движения ХАМАС — в городе Газа и в центральной части сектора.

Между тем, по данным СМИ, корпорация Microsoft начала внутреннее расследование по обвинениям в том, что подразделение 8200 Армии обороны Израиля использует облачную платформу Azure для хранения миллионов перехваченных разговоров палестинцев с целью определения целей для авиаударов по Газе.

*** 18:44 

Цель Израиля состоит не в оккупации сектора Газа, а в освобождении палестинского анклава от радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Наша цель - не оккупировать Газу, наша цель - освободить Газу от террористов ХАМАС», - сказал глава израильского кабмина.

«Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников», - добавил он, отметив, что радикалы отказываются это сделать.

Вместе с тем, по словам израильского премьера, «Газа будет демилитаризована». «Израиль будет нести ответственность за безопасность, а на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений, а в самой Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем», - продолжил Нетаньяху, отметив, что «таков план на следующий день после ухода ХАМАС».

Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 398
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2587
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6229
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2238
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1296
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4647
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6954
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4234

ЭТО ВАЖНО

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 398
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2587
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6229
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2238
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1296
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4647
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6954
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4234
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться