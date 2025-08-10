Нетаньяху готовит блицкриг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый план наступления на сектор Газа позволит завершить военный конфликт в кратчайшие сроки.
«Я рассчитываю довольно быстро завершить новый план наступления на Газу. Я не хочу затягивать войну, я хочу её завершить», — подчеркнул он, добавив, что наземная операция остаётся «лучшим способом закончить войну».
По словам главы правительства, Израиль впустил в Газу около 2 млн тонн гуманитарной помощи. «Я не знаю ни о какой другой армии, которая позволила бы пропустить такую помощь к гражданскому населению на вражеской территории. Если бы у нас была политика голодания, никто в Газе не выжил бы после двух лет войны. Но наша политика была полностью противоположной», — заявил Нетаньяху.
Он также сообщил, что Израиль откроет защищённые гуманитарные коридоры и новые пункты распределения помощи в Газе. При этом, по словам премьера, после завершения военной операции в секторе будет обеспечен «высший контроль за безопасностью» со стороны Израиля, а гражданское управление перейдёт к «мирной администрации, не принадлежащей Израилю».
Кабинет безопасности Израиля поручил Армии обороны Израиля ликвидировать два последних оплота движения ХАМАС — в городе Газа и в центральной части сектора.
Между тем, по данным СМИ, корпорация Microsoft начала внутреннее расследование по обвинениям в том, что подразделение 8200 Армии обороны Израиля использует облачную платформу Azure для хранения миллионов перехваченных разговоров палестинцев с целью определения целей для авиаударов по Газе.
*** 18:44
Цель Израиля состоит не в оккупации сектора Газа, а в освобождении палестинского анклава от радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Наша цель - не оккупировать Газу, наша цель - освободить Газу от террористов ХАМАС», - сказал глава израильского кабмина.
«Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников», - добавил он, отметив, что радикалы отказываются это сделать.
Вместе с тем, по словам израильского премьера, «Газа будет демилитаризована». «Израиль будет нести ответственность за безопасность, а на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений, а в самой Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем», - продолжил Нетаньяху, отметив, что «таков план на следующий день после ухода ХАМАС».
Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.