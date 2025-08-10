USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Азербайджан готовит ответный удар России

19:27 1006

Если Россия продолжит наносить удары по связанным с Азербайджаном энергообъектам в Украине, Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, утверждают азербайджанские СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана.

8 августа сообщалось, что РФ ударила по нефтебазе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Одесской области Украины.

По информации источников издания «РБК-Украина», удар был нанесен пятью дронами типа «Шахед». В результате атаки вспыхнул пожар, была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы. По данным украинских правоохранителей, удары были прицельными.

Это уже второй за последние недели удар по объектам, связанным с SOCAR: ранее была повреждена газораспределительная станция у Орловки, через которую должен поступать азербайджанский газ.

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 407
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2591
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6229
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2243
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1300
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4650
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6956
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4238

ЭТО ВАЖНО

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 407
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2591
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6229
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2243
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1300
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4650
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6956
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться