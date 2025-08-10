USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

У Путина выступили против войны с Украиной

19:36 410

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оказался в опале после того, как выступил против боевых действий в Украине, узнала The New York Times. Его полномочия во многом перешли к другому влиятельному чиновнику, другому замглавы АП Сергею Кириенко, который открыто поддерживает войну.

На протяжении десятилетий Козак был «верным помощником» Путина, который мог поручить ему «некоторые самые деликатные задачи», рассказывает NYT. В августе 1999 года, когда Путин был назначен премьером, Козак впервые вошел в состав правительства в должности руководителя аппарата в ранге министра.

В 2007-м именно он курировал подготовку к Олимпийским играм в Сочи, после аннексии Крыма в 2014-м отвечал за вопросы интеграции полуострова в состав России и вплоть до войны занимался переговорами вокруг Украины.

В 2021 году, когда Путин стягивал войска к границе, Козак рассказывал американским дипломатам о «пороках» украинского правительства. Но, как утверждают источники NYT, близкие к Кремлю, после начала войны в феврале 2022 года Козак в частном порядке говорил, что открыто советовал президенту отказаться от полномасштабного вторжения.

По словам кремлевских инсайдеров, в этом году Козак представил Путину план прекращения огня и мирных переговоров с Украиной, а также настаивал на проведении реформ внутри страны, в том числе для контроля над силовыми структурами и создания независимой судебной системы. Эти идеи не нашли поддержки в окружении Путина, где доминируют сторонники жестких требований к Украине. Собеседники NYT называют Козака единственным близким к президенту высокопоставленным чиновником, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хотя и не официально.

На фоне разногласий с Путиным Козак практически исчез из публичного поля. Вопросы внешней политики, входившие в его сферу ответственности, включая отношения со странами на постсоветском пространстве, были переданы Сергею Кириенко, который часто посещает оккупированные территории Украины. А переговоры с Киевом ведет еще один помощник Путина, Владимир Мединский.

Несмотря на утрату значительной части своих полномочий, Козак сохранил доступ к Путину, добавляют источники. Они связывают это с личной приверженностью президента своим давним соратникам.

Кроме того, Козак остается посредником в неформальных контактах с представителями Запада. Один из западных собеседников NYT, встречавшийся с Козаком после 2022 года, рассказал, что тот прямо говорил о несогласии с войной и просил аргументы, которые могли бы убедить Путина изменить курс.

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 411
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2593
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6230
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2243
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1300
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4652
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6956
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4240

ЭТО ВАЖНО

У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 411
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев
США: Украинцы не выгонят россиян, а Россия не захватит Киев ОБНОВЛЕНО 18:59
18:59 2593
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6230
Нетаньяху готовит блицкриг
Нетаньяху готовит блицкриг обновлено 19:20
19:20 1127
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий
17:57 2243
Хлеб или свобода
Хлеб или свобода слово публицисту; все еще актуально
12:38 4166
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
Эрдоган собирает Кабмин: Обсудят встречу Алиева и Пашиняна
18:10 1300
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае
Тофик Алиев завоевал для Азербайджана третью медаль на Всемирных играх в Китае ВИДЕО
18:05 796
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 4652
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема; все еще актуально
02:52 6956
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
Появился Хаменеи: Никогда не примем закрытия границы с Арменией…
16:31 4240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться