У Путина выступили против войны с Украиной

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оказался в опале после того, как выступил против боевых действий в Украине, узнала The New York Times. Его полномочия во многом перешли к другому влиятельному чиновнику, другому замглавы АП Сергею Кириенко, который открыто поддерживает войну.

На протяжении десятилетий Козак был «верным помощником» Путина, который мог поручить ему «некоторые самые деликатные задачи», рассказывает NYT. В августе 1999 года, когда Путин был назначен премьером, Козак впервые вошел в состав правительства в должности руководителя аппарата в ранге министра.

В 2007-м именно он курировал подготовку к Олимпийским играм в Сочи, после аннексии Крыма в 2014-м отвечал за вопросы интеграции полуострова в состав России и вплоть до войны занимался переговорами вокруг Украины.

В 2021 году, когда Путин стягивал войска к границе, Козак рассказывал американским дипломатам о «пороках» украинского правительства. Но, как утверждают источники NYT, близкие к Кремлю, после начала войны в феврале 2022 года Козак в частном порядке говорил, что открыто советовал президенту отказаться от полномасштабного вторжения.

По словам кремлевских инсайдеров, в этом году Козак представил Путину план прекращения огня и мирных переговоров с Украиной, а также настаивал на проведении реформ внутри страны, в том числе для контроля над силовыми структурами и создания независимой судебной системы. Эти идеи не нашли поддержки в окружении Путина, где доминируют сторонники жестких требований к Украине. Собеседники NYT называют Козака единственным близким к президенту высокопоставленным чиновником, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хотя и не официально.

На фоне разногласий с Путиным Козак практически исчез из публичного поля. Вопросы внешней политики, входившие в его сферу ответственности, включая отношения со странами на постсоветском пространстве, были переданы Сергею Кириенко, который часто посещает оккупированные территории Украины. А переговоры с Киевом ведет еще один помощник Путина, Владимир Мединский.

Несмотря на утрату значительной части своих полномочий, Козак сохранил доступ к Путину, добавляют источники. Они связывают это с личной приверженностью президента своим давним соратникам.

Кроме того, Козак остается посредником в неформальных контактах с представителями Запада. Один из западных собеседников NYT, встречавшийся с Козаком после 2022 года, рассказал, что тот прямо говорил о несогласии с войной и просил аргументы, которые могли бы убедить Путина изменить курс.