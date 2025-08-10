Украинцы разгромили россиян под Покровском

По информации проекта Deep State, ВС РФ сформировали три штурмовые группы по 50 человек каждая. В течение двух недель они пытались скрытно преодолеть более шести километров до украинских позиций. Движение началось из района Селидово и проходило через Песчаное и Звировое в сторону Покровска.

Продвижение было медленным — около 600 метров в сутки. Координация между группами велась с помощью дронов, которые также использовались для доставки воды, продовольствия и средств связи.

По данным Deep State, около 120 из 150 российских бойцов были уничтожены авиаударами или подорвались на минах. Некоторым удалось достичь южных окраин Покровска, однако они были быстро блокированы. Часть из них сдалась в плен, по остальным продолжается зачистка силами спецназа ВСУ.

Силы обороны Украины своевременно отследили продвижение диверсантов и системно нанесли удары. Аналитики отмечают, что уничтожение подобных групп стало значимым результатом работы украинской разведки и подразделений беспилотной авиации.