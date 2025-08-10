USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Украинцы разгромили россиян под Покровском

19:51 3214

Под Покровском Донецкой области украинские бойцы сорвали попытку российской армии провести глубокую диверсионную операцию, которая завершилась полным разгромом нападавших.

По информации проекта Deep State, ВС РФ сформировали три штурмовые группы по 50 человек каждая. В течение двух недель они пытались скрытно преодолеть более шести километров до украинских позиций. Движение началось из района Селидово и проходило через Песчаное и Звировое в сторону Покровска.

Продвижение было медленным — около 600 метров в сутки. Координация между группами велась с помощью дронов, которые также использовались для доставки воды, продовольствия и средств связи.

По данным Deep State, около 120 из 150 российских бойцов были уничтожены авиаударами или подорвались на минах. Некоторым удалось достичь южных окраин Покровска, однако они были быстро блокированы. Часть из них сдалась в плен, по остальным продолжается зачистка силами спецназа ВСУ.

Силы обороны Украины своевременно отследили продвижение диверсантов и системно нанесли удары. Аналитики отмечают, что уничтожение подобных групп стало значимым результатом работы украинской разведки и подразделений беспилотной авиации.

Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
21:32 543
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
21:08 1070
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 5708
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами...
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами... видео; обновлено 21:43
21:43 1437
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 5964
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 4329
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых ВИДЕО
20:35 2167
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 3215
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 3762
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться ОБНОВЛЕНО 20:18
20:18 5439
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6968

