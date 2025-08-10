USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Алиев и президент ОАЭ о роли Трампа

20:31 718

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, на встрече была подчеркнута важность декларации и других документов, подписанных президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США в рамках визита Алиева в США, отмечено значение всего этого с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе. Была высоко оценена особая роль Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Глава государства коснулся значения состоявшейся в июле этого года в Абу-Даби двусторонней встречи между Азербайджаном и Арменией с точки зрения достигнутых договоренностей и выразил признательность Аль Нахайяну за это.

Поздравив главу нашего государства с достигнутыми результатами, президент ОАЭ отметил, что они имеют историческое значение.

Глава государства пригласил Аль Нахайяна посетить с визитом Азербайджан. Приглашение, как сообщается, было с удовлетворением принято.

Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
21:32 547
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
21:08 1073
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 5708
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами...
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами... видео; обновлено 21:43
21:43 1442
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 5970
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 4332
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых ВИДЕО
20:35 2170
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 3216
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 3765
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться ОБНОВЛЕНО 20:18
20:18 5439
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6968

ЭТО ВАЖНО

Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
21:32 547
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
21:08 1073
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 5708
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами...
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами... видео; обновлено 21:43
21:43 1442
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 5970
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 4332
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых ВИДЕО
20:35 2170
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 3216
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 3765
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться ОБНОВЛЕНО 20:18
20:18 5439
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться