Алиев и президент ОАЭ о роли Трампа

Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, на встрече была подчеркнута важность декларации и других документов, подписанных президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США в рамках визита Алиева в США, отмечено значение всего этого с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе. Была высоко оценена особая роль Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Глава государства коснулся значения состоявшейся в июле этого года в Абу-Даби двусторонней встречи между Азербайджаном и Арменией с точки зрения достигнутых договоренностей и выразил признательность Аль Нахайяну за это.

Поздравив главу нашего государства с достигнутыми результатами, президент ОАЭ отметил, что они имеют историческое значение.

Глава государства пригласил Аль Нахайяна посетить с визитом Азербайджан. Приглашение, как сообщается, было с удовлетворением принято.