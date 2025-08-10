Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых

Россия нанесла удар корректируемыми авиабомбами по автовокзалу в Запорожье, сообщают украинские телеграм-каналы.
Сообщается, что ранены 12 человек. Также ВС РФ нанесли удар по клинике Запорожского медицинского университета.
August 10, 2025
