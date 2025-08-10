USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых

20:35 2171

Россия нанесла удар корректируемыми авиабомбами по автовокзалу в Запорожье, сообщают украинские телеграм-каналы.

Сообщается, что ранены 12 человек. Также ВС РФ нанесли удар по клинике Запорожского медицинского университета.

Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»
21:32 548
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
21:08 1074
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 5709
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами...
Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами... видео; обновлено 21:43
21:43 1447
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 5974
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 4333
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых ВИДЕО
20:35 2172
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 3220
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 3768
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться ОБНОВЛЕНО 20:18
20:18 5441
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре
Иранская «кобра» зашипела на американскую «гадюку» в Зангезуре наш комментарий; все еще актуально
14:24 6968

