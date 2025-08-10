USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа

Deutsche Welle
21:08 1075

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа, пишет Deutsche Welle.

«Конец исключительного влияния России на Южном Кавказе, восходящего к временам Александра I и Николая I, - вот что означает подписанное в США рамочное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Баку и Ереван согласовали основные параметры договоренностей без участия Москвы, зато при активном посредничестве американской администрации и поддержке Турции. Еще пять-семь лет назад такое невозможно было себе представить.

Отмечается, что даже если предположить полное прекращение войны против Украины, вернуть себе прежние позиции на Южном Кавказе Москве не удастся. После событий минувшей недели Анкара и, в меньшей степени, Вашингтон стали главными геополитическими игроками южнокавказского региона. Именно они будут активно влиять на его будущее, а не президент России Владимир Путин», - пишет издание.

ЭТО ВАЖНО

