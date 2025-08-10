Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа

«Конец исключительного влияния России на Южном Кавказе, восходящего к временам Александра I и Николая I, - вот что означает подписанное в США рамочное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Баку и Ереван согласовали основные параметры договоренностей без участия Москвы, зато при активном посредничестве американской администрации и поддержке Турции. Еще пять-семь лет назад такое невозможно было себе представить.

Отмечается, что даже если предположить полное прекращение войны против Украины, вернуть себе прежние позиции на Южном Кавказе Москве не удастся. После событий минувшей недели Анкара и, в меньшей степени, Вашингтон стали главными геополитическими игроками южнокавказского региона. Именно они будут активно влиять на его будущее, а не президент России Владимир Путин», - пишет издание.