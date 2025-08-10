Землетрясение в Турции: Разрушения, люди остались под завалами...

Сак уточнил, что в одном из обрушившихся домов проживало шесть человек. Четверых удалось найти и спасти, еще двоих продолжают искать. По его словам, в регионе не работают операторы мобильной связи, а доступ к деревням затруднен.

В турецком городе Сындыргы, провинция Балыкесир, целый район оказался разрушен в результате землетрясения, сообщили местные жители. По словам мэра Сындыргы Серканa Сака, частично обрушены около десяти частных домов. Спасатели продолжают обследовать пострадавшие здания.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) сообщило, что в 19:53 произошло землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром в провинции Балыкесир. Землетрясение ощущалось в Стамбуле и многих других провинциях.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что после землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир, которое ощущалось также в Стамбуле и соседних регионах, службы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также другие экстренные службы немедленно приступили к работе.

По его словам, на данный момент серьезных последствий не зафиксировано, и ситуация находится под контролем.

В то же время сообщается, что после землетрясения возникли перебои с мобильной связью. Также пишут о разрушении здания в Балыкесире.