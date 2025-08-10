Президент Ирана не против Зангезурского коридора: «Наши интересы учтены»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранские СМИ раздувают ситуацию с проектом Зангезурского коридора.

«Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», - сказал Пезешкиан.

На вопрос журналиста, не вызывает ли у Пезешкиана озабоченность присутствие США у иранских границ, президент ответил: «Это один из вопросов. Но вопросы территориальной целостности, а также чтобы наш путь в Европу или на север не был перекрыт, были учтены. Единственная озабоченность в том, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании».