Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Канцлер Германии неделями уговаривает Трампа

22:22 1310

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам, что на протяжении нескольких недель убеждает президента США Дональда Трампа в необходимости введения экономических санкций против России.

«Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, президент Зеленский будут привлечены. В любом случае мы не можем согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются, более того, решаются через головы европейцев и украинцев… Европейцы не хотят и не должны оставаться в стороне, когда речь идет о решающем стратегическом вопросе для будущего Европы», — отметил Мерц, добавив, что американское правительство, по его мнению, разделяет эту позицию.

Он выразил надежду, что результатом предстоящего саммита станет решение о прекращении огня на фронте, и напомнил, что европейцы постоянно ищут дипломатическое решение.

По словам Мерца, подготовка к встрече на Аляске ведется на европейском уровне совместно с США, проходят постоянные консультации. Он сообщил о намерении поговорить с Трампом в эти выходные.

Канцлер отметил, что президент России Владимир Путин соглашается на переговоры только под давлением. Военное давление существует, но его недостаточно, а экономические санкции могли бы стать мощным инструментом, подчеркнул Мерц.

Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
22:02 5980
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль
17:57 4513
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
21:32 3706
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
21:08 3277
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 6431
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 9404
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
9 августа 2025, 11:22 4800
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
20:35 4157
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 5128
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 5835
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться
20:18 7306

