Канцлер Германии неделями уговаривает Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам, что на протяжении нескольких недель убеждает президента США Дональда Трампа в необходимости введения экономических санкций против России.

«Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, президент Зеленский будут привлечены. В любом случае мы не можем согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются, более того, решаются через головы европейцев и украинцев… Европейцы не хотят и не должны оставаться в стороне, когда речь идет о решающем стратегическом вопросе для будущего Европы», — отметил Мерц, добавив, что американское правительство, по его мнению, разделяет эту позицию.

Он выразил надежду, что результатом предстоящего саммита станет решение о прекращении огня на фронте, и напомнил, что европейцы постоянно ищут дипломатическое решение.

По словам Мерца, подготовка к встрече на Аляске ведется на европейском уровне совместно с США, проходят постоянные консультации. Он сообщил о намерении поговорить с Трампом в эти выходные.

Канцлер отметил, что президент России Владимир Путин соглашается на переговоры только под давлением. Военное давление существует, но его недостаточно, а экономические санкции могли бы стать мощным инструментом, подчеркнул Мерц.