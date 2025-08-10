USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

И глава МИД Ирана не против Зангезурского коридора

Иран и Армения проведут серию консультаций на высшем уровне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, он ожидает телефонные звонки от главы МИД Армении Арарата Мирзояна и премьер-министра Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении господин Пашинян также позвонит, а во вторник запланирован визит заместителя министра иностранных дел Армении в Тегеран. Мы находимся в процессе постоянных консультаций со сторонами.

«Мы приветствуем любой мир между Арменией и Азербайджаном. Планируется создание транзитной дороги под юрисдикцией и судебной властью Армении армяно-американской компанией. У нас есть опасения по поводу присутствия иностранных сил в регионе.

В совместном заявлении Азербайджана и Армении выражено уважение к суверенитету и территориальной целостности двух стран и выражен протест против любых изменений границ, что соответствует позиции Ирана. До сих пор наши принципиальные позиции соблюдены», - заявил министр иностранных дел Ирана.

Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана видео; обновлено 22:02
22:02 5990
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий; все еще актуально
17:57 4517
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
21:32 3713
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
21:08 3280
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
16:14 6432
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
19:27 9409
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 4801
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых
Россия разбомбила вокзал и университет: Множество раненых ВИДЕО
20:35 4159
Украинцы разгромили россиян под Покровском
Украинцы разгромили россиян под Покровском
19:51 5131
У Путина выступили против войны с Украиной
У Путина выступили против войны с Украиной
19:36 5839
И НАТО призвало Украину смириться
И НАТО призвало Украину смириться ОБНОВЛЕНО 20:18
20:18 7308

