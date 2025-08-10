И глава МИД Ирана не против Зангезурского коридора

Иран и Армения проведут серию консультаций на высшем уровне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, он ожидает телефонные звонки от главы МИД Армении Арарата Мирзояна и премьер-министра Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении господин Пашинян также позвонит, а во вторник запланирован визит заместителя министра иностранных дел Армении в Тегеран. Мы находимся в процессе постоянных консультаций со сторонами.

«Мы приветствуем любой мир между Арменией и Азербайджаном. Планируется создание транзитной дороги под юрисдикцией и судебной властью Армении армяно-американской компанией. У нас есть опасения по поводу присутствия иностранных сил в регионе.

В совместном заявлении Азербайджана и Армении выражено уважение к суверенитету и территориальной целостности двух стран и выражен протест против любых изменений границ, что соответствует позиции Ирана. До сих пор наши принципиальные позиции соблюдены», - заявил министр иностранных дел Ирана.