Токаев против оккупации украинских территорий

Астана изначально выступает за «совместный поиск формулы мира в Украине на справедливой основе», последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Стороны, как пишут казахстанские СМИ, обсудили перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины.
Токаев в ходе разговора отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он подчеркнул «безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира в Украине на основе принципов международного права».
«Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины, - подчеркнул президент Казахстана.