Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Токаев против оккупации украинских территорий

10 августа 2025, 23:50 1546

Астана изначально выступает за «совместный поиск формулы мира в Украине на справедливой основе», последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стороны, как пишут казахстанские СМИ, обсудили перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины.

Токаев в ходе разговора отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он подчеркнул «безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира в Украине на основе принципов международного права».

«Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины, - подчеркнул президент Казахстана.

