Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»

Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали Республику Коми (Россия), расположенную почти в 2000 километрах от границы с Украиной. Дроны были замечены в Ухте. Врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн сообщил об эвакуации работников предприятий в зоне полета и отметил, что пострадавших нет.

По данным местных СМИ, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, также был эвакуирован расположенный рядом торговый центр «Ярмарка». Власти отключили мобильный интернет и приостановили работу аэропорта Ухты.

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что удар пришелся по НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». По данным источников, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. По их данным, был поражен резервуар с нефтепродуктами, произошел разлив, а также повреждена установка для переработки газа и конденсата. В ГУР отметили, что предприятие снабжало топливом российскую армию.

Канал «Коми Live» опубликовал видео с последствиями атаки, на котором видна пробоина в одном из резервуаров. Российские телеграм-каналы утверждают, что для удара могли использоваться польские беспилотники FlyEye, запущенные из Черниговской области Украины. Дрон длиной два метра способен находиться в воздухе около трех часов, развивает скорость до 120 км/ч и несет до 4 кг взрывчатки.