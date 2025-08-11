USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»

ВИДЕО
00:11 1788

Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали Республику Коми (Россия), расположенную почти в 2000 километрах от границы с Украиной. Дроны были замечены в Ухте. Врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн сообщил об эвакуации работников предприятий в зоне полета и отметил, что пострадавших нет.

По данным местных СМИ, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, также был эвакуирован расположенный рядом торговый центр «Ярмарка». Власти отключили мобильный интернет и приостановили работу аэропорта Ухты.

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что удар пришелся по НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». По данным источников, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. По их данным, был поражен резервуар с нефтепродуктами, произошел разлив, а также повреждена установка для переработки газа и конденсата. В ГУР отметили, что предприятие снабжало топливом российскую армию.

Канал «Коми Live» опубликовал видео с последствиями атаки, на котором видна пробоина в одном из резервуаров. Российские телеграм-каналы утверждают, что для удара могли использоваться польские беспилотники FlyEye, запущенные из Черниговской области Украины. Дрон длиной два метра способен находиться в воздухе около трех часов, развивает скорость до 120 км/ч и несет до 4 кг взрывчатки.

Между тем губернатор Тульской области России сообщил о гибели двух и ранении трех человек из-за атак беспилотников.

Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 3001
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 6582
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 1160
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 999
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 1789
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана видео; обновлено 22:02
10 августа 2025, 22:02 8193
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий; все еще актуально
10 августа 2025, 17:57 5232
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
10 августа 2025, 21:08 4285
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
10 августа 2025, 16:14 6829
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
10 августа 2025, 19:27 11552
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 5117

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 3001
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 6582
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 1160
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 999
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 1789
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана видео; обновлено 22:02
10 августа 2025, 22:02 8193
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий; все еще актуально
10 августа 2025, 17:57 5232
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
10 августа 2025, 21:08 4285
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
10 августа 2025, 16:14 6829
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
10 августа 2025, 19:27 11552
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 5117
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться