USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

НАТО заявило о «проверке» для Путина

00:36 1000

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому лидеру Владимиру Путину «проверку» на серьезность намерений прекратить войну в Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.

«И разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать.

«В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения», - добавил генсек.

Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 3002
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 6583
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 1162
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 1001
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 1789
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана видео; обновлено 22:02
10 августа 2025, 22:02 8194
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий; все еще актуально
10 августа 2025, 17:57 5232
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
10 августа 2025, 21:08 4285
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
10 августа 2025, 16:14 6829
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
10 августа 2025, 19:27 11555
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 5118

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 3002
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 6583
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 1162
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 1001
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 1789
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана
Землетрясение в Турции: Разрушения, отсутствует связь. Заявление Эрдогана видео; обновлено 22:02
10 августа 2025, 22:02 8194
Немыслимое: Европа идет на Израиль
Немыслимое: Европа идет на Израиль наш комментарий; все еще актуально
10 августа 2025, 17:57 5232
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа
Трамп и Эрдоган вытеснили Россию с Южного Кавказа Deutsche Welle
10 августа 2025, 21:08 4285
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
Алиев и Зеленский осудили атаку на нефтебазу SOCAR
10 августа 2025, 16:14 6829
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России
10 августа 2025, 19:27 11555
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце
Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце видео
9 августа 2025, 11:22 5118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться