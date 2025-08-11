НАТО заявило о «проверке» для Путина

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому лидеру Владимиру Путину «проверку» на серьезность намерений прекратить войну в Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.

«И разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать.

«В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения», - добавил генсек.