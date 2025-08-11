Американские военные в Ереване

Два военно-транспортных самолета ВВС США приземлились в Ереване, доставив военных для участия в совместных учениях, пишут армянские СМИ.

Маневры «Орлиный партнер – 2025» пройдут в Армении с 12 по 20 августа. В них примут участие миротворческая бригада Армении, а также подразделения войск США в Европе и Африке и Нацгвардия штата Канзас. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС РА.