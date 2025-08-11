Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье

По мере того как в прессу пошли утечки о переговорах спецпосланника Трампа Уиткоффа с Путиным 6 августа, стало ясно, что оформить сделку между США и Россией по Украине в стиле «давай-давай-быстрее» не получится. Вместо дипломатического блицкрига предстоит вязкая позиционная дипломатическая война с непредсказуемым результатом. Утечки, появившиеся сразу после того, как и сам Трамп, и Уиткофф информировали европейских союзников о переговорах спецпосланника с Путиным, вызвали мгновенную мобилизацию союзников Киева, дабы предотвратить достижение, как считается, крайне невыгодных для Украины договоренностей между лидерами России и США уже на Аляске.

Якобы европейские лидеры были «в ужасе» после первых известий об итогах переговоров Путина и Уиткоффа. Разъяснения самого Трампа (который вряд ли в деталях представляет себе географию Украины) их еще больше насторожили. Он в самых общих чертах изложил европейцам предложение Путина, в том числе идею обмена территориями, дав понять, что предложенный обмен будет включать контроль России над всем регионом Донбасса (Донецкая и Луганская области). Он якобы так понял Уиткоффа, что Россия готова вывести войска из южных регионов Запорожской и Херсонской областей в обмен на это. Впрочем, уже на следующий день сам Уиткофф в беседе с ключевыми помощниками европейских лидеров опроверг это утверждение, заявив, что Россия согласна только на уход ВСУ из Донбасса и заморозку линии фронта. Впрочем, публикации в прессе противоречивы и официального подтверждения пока не получили. Якобы Путин еще предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море в преддверии саммита на Аляске. По территориальному «размену» (в Донецкой области ВСУ контролируют 20-25% территории, в Луганской уже почти ничего, в Запорожской и Херсонской до трети или больше) Зеленский сразу назвал предложения Москвы неприемлемыми. У самих европейских союзников при этом сохраняется путаница относительно других предложений Путина. В частности, неясно, что станет с южными районами Запорожья и Херсонщины, которые сейчас под контролем российской армии. Останется ли там линия фронта замороженной? Европейцы обеспокоены тем, что Путин может «перевербовать» Трампа в ходе личной встречи и тот «сольет Украину», а потом это двустороннее соглашение уже попытаются навязать Киеву. В упреждение саммита Путина-Трампа европейские лидеры, потратив выходные, сформулировали свое видение урегулирования конфликта. Для начала – заморозить по линии фронта, прекратить огонь, а затем вести переговоры. «Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте МИД Великобритании. Оно подписано председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентами Франции Макроном и Финляндии Стуббом, премьерами Италии Мелони, Польши Туском и Великобритании Стармером, а также канцлером Германии Мерцем. Теперь еще и глава европейской дипломатии Кайя Каллас собирает совещание глав МИД для формирования общей позиции ЕС.

Европа отчасти повторяет действия, предпринятые в мае, когда казалось, что какие-то договоренности наклевывались. Тогда тоже было созвано совещание в Лондоне на высоком уровне, которое все предварительные наброски перечеркнуло, выдвинув ультимативное требование к Москве о безусловном прекращении огня. Оно и сейчас в силе как предусловие для дальнейших переговоров. Но к нему добавилась тема размена территорий. Европа и Украина призывают к паритетному размену. Что типично для урегулирования подобных военных конфликтов. Речь может идти в том числе об участках Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, которые контролирует российская армия. Но по площади эти участки уступают в разы той части Донецкой области, которая под контролем ВСУ. Размен один к одному тут не получается. Однако, если допускается сам по себе размен, то значит ли это, что «замораживание» конфликта по линии фронта предполагает сохранение за Россией тех территорий, которые она уже занимает? Непонятно. Попутно идут попытки дискредитации Уиткоффа как переговорщика. Дескать, он, будучи не профессионалом, попал под обаяние Путина и все «сдал». Якобы Уиткофф неправильно истолковал слова Путина, поняв их как готовность вывести войска из Херсонской и Запорожской областей вовсе. Представить себе на деле такое предложение Москвы, означающее отказ от сухопутного коридора в Крым, в текущей ситуации решительно невозможно. Киев и его европейские союзники также настаивают на предоставлении Украине гарантий безопасности, включая возможное вступление в НАТО. Теоретически, за этим может стоять некая эволюция переговорной позиции, если членство в НАТО теперь воспринимается лишь как одна из возможных форм гарантий безопасности, но не единственная. Москва ранее выражала готовность обсуждать новую систему коллективной безопасности в Европе, включая Украину и Россию, но для этого надо бы и самой Европе уже подключаться к переговорам. Она на словах вроде бы готова и даже требует поставить ей стул за столом переговоров. Но лишь для того, чтобы «противовесить Трампа» и не допустить невыгодных для Киева условий соглашения о мире. Если представить, что от ЕС уже кто-то оказался бы за столом переговоров с Путиным и Трампом, то, скорее всего, России предложили бы отвести войска на границы 2022 года как минимум, при этом даже не признавая принадлежность Крыма.

Европа при этом апеллирует к тезису о недопустимости изменения международных границ силой как к краеугольному камню всей европейской системы безопасности после Второй мировой войны. Хотя распад СССР, который все еще отдает эхом не до конца решенных территориальных проблем (как показал тот же армяно-азербайджанский только что завершающийся конфликт), сюда не совсем все же вписывается. Ни России, ни Украины после Второй мировой войны как независимых государств не существовало, более того, их административные границы были другими. В оставшиеся дни до саммита на Аляске, если он все же состоится, со стороны Европы будут продолжаться попытки давить на Трампа, чтобы тот «не сдал Украину Путину». При этом более-менее ясно, что любые договоренности лидеров РФ и США без Европы работать все равно не будут. Кроме того, европейские санкции тоже должны обсуждаться в процессе урегулирования, но они не будут сняты без того, чтобы Европа вступила в переговорный процесс. На двоих между Путиным и Трампом урегулировать этот кризис никак не получится. Чтобы усложнить ситуацию для Путина, на Аляску может быть даже «десантирован» лично Зеленский. Чтобы первым добраться до уха Трампа сразу после Путина, и для того, чтобы «сидеть в засаде» наизготовку на случай, если импровизация в ходе саммита позволит Трампу навязать все же идею встречи на троих, которая не оставлена. О переговорах Путина с Зеленским, как о предваряющих переговоры Путина уже с Трампом, упомянул как о желательном формате и вице-президент США Вэнс, который участвовал в консультациях европейцев. По итогам поездки в Европу он заявил, что США «находятся в процессе согласования времени, когда Путин и Зеленский смогут сесть за стол переговоров, но продуктивно, чтобы Путин встречался с Зеленским до переговоров с Трампом». Также Вэнс дал понять, что Вашингтон не склонен поддерживать односторонний выход ВСУ из занимаемой ею части Донецкой области: «США стремятся к урегулированию на Украине с учетом текущей линии соприкосновения».