Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Взрывы в Подмосковье

01:51 1381

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на российскую столицу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ночью, около 00:30, жители подмосковных Бронниц и Софьино слышали работу систем ПВО и взрывы в небе. В Бронницах заметили пролет двух дронов, а в Ступино сообщили о шуме от их пролета. В 00:40 взрыв прогремел над окрестностями Бронниц, а в 00:41 — в Раменском, где слышали не менее трех взрывов.

По обновленным данным, за сутки над областью был сбит уже третий беспилотник. Всего в Московской области прозвучало не менее пяти взрывов.

Система ПВО уничтожила украинский дрон «Лютый» на подлете к Москве. Как рассказали изданию SHOT местные жители, взрывы начались около 00:30, а в районе села Софьино и города Бронницы был слышен пролет беспилотника. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе от работы ПВО. Информации о пострадавших нет.

