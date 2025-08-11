Австралия решила официально признать Палестину

Премьер Австралии назвал это решение историческим шагом, который изменит внешнюю политику Палестины. Альбанезе заявил, что его правительство присоединится к Франции, Великобритании и Канаде в признании Палестины на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. «Австралия признает право палестинского народа на собственное государство, основанное на обязательствах, которые Австралия получила от Палестинской администрации», — заявил премьер журналистам.

The Sydney Morning Herald сообщает, Альбанезе ранее назвал признание Палестины вопросом времени.

В конце июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна рассматривает признание Палестины как ключевой шаг к долгосрочному миру в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что вместе с союзниками занимается разработкой стратегии установления мира в регионе. The Times со ссылкой на источники передает, что Израиль может прекратить сотрудничество с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если та признает Палестину суверенным государством.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце июля также заявил о готовности признать Палестину. По словам французского лидера, это пройдет на Генассамблее ООН в сентябре.