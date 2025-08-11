Стратегический завод России под ударом Украины

USD 1.7000
В ночь на 11 августа украинские беспилотники атаковали приборостроительный завод в городе Арзамасе Нижегородской области РФ, передает BBC со ссылкой на украинские источники.

Факт налета подтверждают и российские новостные телеграм-каналы. Они пишут, что местные жители слышали несколько взрывов.

Украинские телеграм-каналы публикуют фото и видео со взрывом, пожаром и повреждениями здания Арзамасского приборостроительного завода.

Губернатор Нижегородской области России подтвердил факт налетов украинских дронов на два города и сообщил, что при налете на Арзамас погиб один человек, еще два ранены. «Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области… При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», — говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора Глеба Никитина.

Вторая промышленная зона, о которой пишет губернатор, — это, по сообщениям российских источников BBC, зона в городе Дзержинске, где расположены несколько военных предприятий.

Росавиация объявляла о закрытии аэропорта Нижнего Новгорода.

Арзамас расположен в 90 км на юг от Нижнего Новгорода, Дзержинск является городом-спутником областного центра. Оба города известны как важные центры военной промышленности.

Также сообщается о воздушной тревоге в Удмуртии, которая расположена в 400-500 км на восток от Нижнего Новгорода, и в Ульяновской области в 300 км на юго-восток от Нижнего.

