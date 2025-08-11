Компания Bakcell является основным партнером 11-й Национальной отборочной конференции

Национальная отборочная конференция, проводимая с ЕМП с 8 по 12 августа, объединила активную молодежь из разных регионов Азербайджана и стран Европы. Участники обмениваются мнениями по актуальным темам цифрового века на мероприятиях и дебатах, получают возможность представить Азербайджан на международных сессиях.

На церемонии открытия мероприятия директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell Айсель Сулейманова, поприветствовав молодежь, отметила, что в период стремительного распространения цифровизации инновации создают возможности для развития в различных сферах деятельности. Она подчеркнула, что встречи, посвященные инновациям, имеют важное значение для будущей карьеры молодежи.

В рамках мероприятия эксперт по продукту компании Bakcell Руфет Гулиев провел интерактивную сессию на тему «Искусственный интеллект и инновации». Основной целью сессии было повышение цифровой грамотности среди молодежи, ознакомление с последними трендами в области технологий и искусственного интеллекта, а также содействие формированию их взглядов на будущие возможности в этих сферах. Во время сессии обсуждалось влияние инноваций на повседневную жизнь, и участники получили возможность продемонстрировать свои творческие и инновационные идеи посредством интерактивных заданий.