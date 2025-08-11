Компания Bakcell является основным партнером 11-й Национальной отборочной конференции

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, выступает основным партнером 11-й Национальной отборочной конференции, организованной азербайджанским представительством Европейского молодежного парламента (ЕМП).
Национальная отборочная конференция, проводимая с ЕМП с 8 по 12 августа, объединила активную молодежь из разных регионов Азербайджана и стран Европы. Участники обмениваются мнениями по актуальным темам цифрового века на мероприятиях и дебатах, получают возможность представить Азербайджан на международных сессиях.
На церемонии открытия мероприятия директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell Айсель Сулейманова, поприветствовав молодежь, отметила, что в период стремительного распространения цифровизации инновации создают возможности для развития в различных сферах деятельности. Она подчеркнула, что встречи, посвященные инновациям, имеют важное значение для будущей карьеры молодежи.
В рамках мероприятия эксперт по продукту компании Bakcell Руфет Гулиев провел интерактивную сессию на тему «Искусственный интеллект и инновации». Основной целью сессии было повышение цифровой грамотности среди молодежи, ознакомление с последними трендами в области технологий и искусственного интеллекта, а также содействие формированию их взглядов на будущие возможности в этих сферах. Во время сессии обсуждалось влияние инноваций на повседневную жизнь, и участники получили возможность продемонстрировать свои творческие и инновационные идеи посредством интерактивных заданий.
С помощью данной инициативы Bakcell последовательно реализует стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития, внося свой вклад в стабильное развитие общества. Компания считает приоритетом социальные проекты, направленные на расширение знаний и навыков молодежи, развитие инновационного мышления и лидерского потенциала.
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.