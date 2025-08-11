USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Одного из них Израиль назвал «боевиком ХАМАС»

08:56 916

Журналисты «Аль-Джазиры» погибли в результате израильской атаки по Газе, сообщает катарский телеканал.

Среди жертв корреспонденты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива. Вместе с ними погибли еще двое человек. По сведениям телеканала, пятеро ее сотрудников находились в палатке у входа на территорию больницы «Шифа» в городе Газа.

Анас аш-Шариф

Силы обороны Израиля подтвердили факт удара и заявили, что нанесли удар конкретно по Анасу аш-Шарифу. По сведениям израильских военных, он выдавал себя за журналиста, но «несет ответственность за организацию ракетных ударов» по гражданскому населению и военным Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что аш-Шариф отвечал за «планирование и осуществление ракетных обстрелов гражданских целей в Израиле и сил ЦАХАЛ, он действовал под прикрытием «Аль-Джазиры», имея удостоверение корреспондента этого телеканала. Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает: хотя редакция «Аль-Джазиры» «пыталась отрицать то, что ее сотрудники являются боевиками ХАМАС, в ходе военной операции в секторе Газа были обнаружены многочисленные документы, подтверждающие этот факт. В частности, имя Анаса аш-Шарифа фигурировало в списках боевиков ХАМАС, в журналах курсов подготовки боевиков, в телефонных справочниках организации и в ее зарплатных ведомостях», пишут израильские СМИ.

Палатка возле больницы «Шифа», где находились сотрудники «Аль-Джазиры»

«Перед ударом были приняты шаги, чтобы минимизировать последствия для гражданских лиц: было применено высокоточное оружие, велось наблюдение с воздуха, были получены дополнительные разведданные», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

«Аль-Джазира» назвала удар по ее сотрудникам «наглой и умышленной атакой на свободу прессы».

Израиль не впускает в сектор иностранных журналистов, и многие мировые СМИ нанимают местных репортеров. Перед гибелью 28-летний аш-Шариф писал в сети Х об интенсивной бомбардировке Израилем восточной и южной частей города Газа.

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 348
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 235
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 617
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2120
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4426
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8440
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4501
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13747
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8547
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5077
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6850

ЭТО ВАЖНО

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 348
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 235
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 617
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2120
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4426
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8440
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4501
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13747
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8547
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5077
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6850
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться