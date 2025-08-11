В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Одного из них Израиль назвал «боевиком ХАМАС»

Среди жертв корреспонденты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива. Вместе с ними погибли еще двое человек. По сведениям телеканала, пятеро ее сотрудников находились в палатке у входа на территорию больницы «Шифа» в городе Газа.

Силы обороны Израиля подтвердили факт удара и заявили, что нанесли удар конкретно по Анасу аш-Шарифу. По сведениям израильских военных, он выдавал себя за журналиста, но «несет ответственность за организацию ракетных ударов» по гражданскому населению и военным Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что аш-Шариф отвечал за «планирование и осуществление ракетных обстрелов гражданских целей в Израиле и сил ЦАХАЛ, он действовал под прикрытием «Аль-Джазиры», имея удостоверение корреспондента этого телеканала. Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает: хотя редакция «Аль-Джазиры» «пыталась отрицать то, что ее сотрудники являются боевиками ХАМАС, в ходе военной операции в секторе Газа были обнаружены многочисленные документы, подтверждающие этот факт. В частности, имя Анаса аш-Шарифа фигурировало в списках боевиков ХАМАС, в журналах курсов подготовки боевиков, в телефонных справочниках организации и в ее зарплатных ведомостях», пишут израильские СМИ.