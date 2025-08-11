Спад в нефти

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели, сообщает Интерфакс.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске. К 9:25 по бакинскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,59%), до $66,2 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,78%), до $63,38 за баррель. За предыдущую сессию стоимость этих контрактов не изменилась, оставшись на уровне $63,88 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.