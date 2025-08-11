USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Спад в нефти

10:15 659

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели, сообщает Интерфакс.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске. К 9:25 по бакинскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,59%), до $66,2 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,78%), до $63,38 за баррель. За предыдущую сессию стоимость этих контрактов не изменилась, оставшись на уровне $63,88 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 349
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 235
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 620
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2125
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4427
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8441
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4501
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13748
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8548
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5078
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6850

