В США пригрозили «сокрушить клиентов» Путина

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что для завершения российско-украинской войны необходимо продолжать угрожать вторичными санкциями в отношении покупателей российской нефти.

По мнению Грэма, президент России Владимир Путин «не может смириться» с тем, что под санкции попадают и его партнеры.

«Ему наплевать на санкции. Он уклоняется от них. Единственное, с чем он не сможет смириться, так это с тем, что мы будем преследовать его клиентов», – заявил Грэм в эфире NBC News.

Он добавил, что США намерены «сокрушить его клиентов — Индию, Китай, Бразилию».

Сенатор подчеркнул, что странам, которые продолжат покупать российскую нефть и поддерживать ее военную машину, будет закрыт доступ к американской экономике.

Он пояснил, что это новая стратегия. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею преследовать «клиентов» Путина, если Вашингтону не удастся достичь мира в Украине в ходе переговоров, запланированных на 15 августа на Аляске с участием американского и российского лидеров.

